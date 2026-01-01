Ara transfer döneminde gelecek ve gidecek oyuncular konusunda yoğun bir çalışma yürüten Trabzonspor'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

DRAGUS EYÜPSPOR'DAN ERKEN AYRILABİLİR

Trabzonspor'un Eyüpspor'a sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdiği Rumen forvet Denis Dragus'un İstanbul ekibinden erken ayrılma ihtimali ortaya çıktı.

DRAGUS AYRILMAK İSTİYOR

Kariyerinin en parlak dönemini geçirdiği Gaziantep FK'nın kendisiyle ilgilenmesi üzerine şu ana kadar 12 maçta formasını giydiği ve gol katkısı veremediği Eyüpspor'dan ayrılmak isteyen Dragus'un kiralık sözleşmesi feshedilebilir.

BURAK YILMAZ DEVREYE GİREREK SÜRECİ HIZLANDIRDI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın bizzat devreye girerek Trabzonspor'dan Dragus'u kiralamak istemesinin yaşanan bu süreci hızlandırdığı öğrenilirken Rumen basını da 26 yaşındaki milli oyuncunun olası transferine geniş yer verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TAKİBE ALDI

Dragus ile Eyüpspor arasında kiralık sözleşmesinin erken feshi için müzakerelerin başladığına yer verilen haberlerde, Burak Yılmaz'ın da sosyal medyadan Dragus'u takibe almasına dikkat çekildi.

GAZİANTEP'TE KARİYERİNİ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYOR

Trabzonspor serüveni hayal kırıklığı yaratan Denis Dragus'un Gaziantep FK'ya geri dönerek kariyerini yeniden canlandırmayı hedeflediği belirtiliyor.