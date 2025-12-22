Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'nde deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic ilk yarıda sakatlık yaşayarak kenara geldi.

Sakatlığı sebebiyle bu sezon 5 maç kaçıran tecrübeli oyuncu son iki maçta oyuna sonradan dahil olarak süre bulmuştu.

Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Savic 40'ıncı dakikada bir kez daha sakatlanarak kenara geldi.

Geçtiğimiz sezon da sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Savic’in bu sezon de üst üste yaşadığı problemler, teknik heyette endişe yarattı.

Savic'in yaşadığı bu sakatlık sonrası Trabzonspor ara transfer döneminde önceliğini stoper bölgesine verebilir.