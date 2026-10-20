Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı Ozan Tufan ve Mohamed Salah'ın golleriyle 2-0 yenerek Thomas Reis yönetimindeki ikinci derbi zaferini elde etti.

SALAH'TAN BEŞİKTAŞ'A 'YÜZDE 35' GÖNDERMESİ

Alman çalıştırıcıyla birlikte çıkışa geçen bordo mavililer Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı toplam 4 maçın 4'ünü de kazanırken geceye Mohamned Salah damga vurdu.

Mısırlı yıldız karşılaşmanın ikinci yarısında sahneye çıkarak Dju'nun asistini gole çevirdi. Attığı golle birlikte maçın fişini çeken Salah'tan karşılaşma sonrası çok konuşulacak bir gönderme geldi.

Sosyal medya hesabından maçtan görsellerin yer aldığı bir paylaşımda bulunan Salah, Türkçe 'Yüzde 35' notunu da ekleyerek Beşiktaş'a komisyon göndermesi yaptı.

Yüzde otuz beş 😉 https://t.co/kJZA1zJgK3 — Mohamed Salah (@MoSalah) October 20, 2026

Salah'ın Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı bu gönderme sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.

NE OLMUŞTU?

Yaz transfer döneminde adı Beşiktaş'la da anılan Mohamed Salah için yapılan görüşmelerin olumsuz seyrettiğini ifade eden Başkan Serdal Adalı, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz" diye açıklamada bulunmuştu.

Daha sonra Salah'ın menajeri Ramy Abbas da sosyal medya hesabından Salah'ın bir paylaşımını alıntılayarak yüzde 35 komisyon göndermesi yapmıştı.

I ate all of mine and 35% of yours when you weren’t looking. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 18, 2026

Mısırlı yıldız Salah da dün gece Beşiktaş galibiyetinde attığı golden sonra Başkan Serdal Adalı'nın komisyon sözlerine göndermede bulunan 'Yüzde 35' ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR'DA 11 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Trabzonspor'a transferiyle büyük ses getiren Mohamed Salah bunu sahadaki performansıyla da destekledi. Bordo mavili formayla şu ana kadar toplamda 11 maça çıkan 34 yaşındaki Mısırlı yıldız 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.