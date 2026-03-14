Trendyol Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Çaykur Rizespor'u evinde 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da genç yıldız Christ Inao Oulai maç sonu açıklamalarda bulundu.

OULAI: 'GALİBİYETİ ORHAN HOCAMIZA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM'

Galibiyeti hak ettiklerini belirten Oulai, "Açıkçası bu hak edilmiş bir galibiyetti diyebilirim çünkü gerçekten iyi çalıştık. Hocamız bize iyi taktikler verdi, bizi iyi yönetti ve iyi antrene etti; biz de bunun karşılığında çok sıkı çalışmıştık. Bu galibiyeti vefat eden Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine de tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

'BİZİM İÇİN ZOR BİR HAFTAYDI'

Orhan Kaynak'ın kaybı nedeniyle zor bir hafta geçirdiklerini dile getiren 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, "Bizim açımızdan çalışma süreci zor bir haftaydı çünkü herkes çok duygu doluydu ve çok üzgündü. Ama bizler elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Bu galibiyeti kazanıp ona armağan ederek huzur içinde yatmasını istedik. Elimizden geleni yapmamız gerekiyordu ve bunu başardık." ifadelerini kullandı.

'TAMAMEN TRABZONSPOR'A ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM'

Oulai ayrıca abisinin hafta içi Real Madrid-Manhcester City maçına gitmesinin ardından kendisiyle alakalı çıkan transfer söylentilerine de yanıt verdi.

Genç yıldız, "Bununla ilgili söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Şu an tamamen Trabzonspor kulübüne odaklanmış durumdayım. Ağabeyimin oraya sadece gezmeye gittiğini düşünüyorum. Ben kulübüme ve oyunuma odaklandım. Sizin de az evvel belirttiğiniz gibi ligde ikinci sıradayız ve daha yukarısı için çalışmaya devam etmek istiyorum" dedi.