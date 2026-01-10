Trabzonspor'un sezon başında Ligue 2 ekibi Bastia'dan transfer ettiği genç yıldız Christ Inao Oulai, Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla kısa sürede adından söz ettirdi.

Avrupa'nın dev kulüplerinin yakından takip ettiği 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu transfer konusunda açıklamalarda bulunarak gönlündeki takımı itiraf etti.

OULAI: 'PSG'DE OYNAMAYI HAYAL EDİYORUM'

Bideew Sports'a konuşan Oulai, ""Bazı insanlar bunu garip buluyor ama ben Ligue 1'i seviyorum. Premier Lig'e ilgi duymuyorum. Ligue 1'i seviyorum." dedi ve favori takımının PSG olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Bugün beni hayal kurmaya iten kulüp hangisi? PSG. Onları seviyorum. Bu yeni PSG gerçekten çok iyi oynuyor."

Ayrıca Bastia'da oynadığı dönemde kimsenin kendisiyle ilgilenmemesini tuhaf bulduğunu belirten Oulai, "Nasıl oldu bilmiyorum ama kimse beni orada aramadı..." diye konuştu.