Trabzonspor'un sezon başında Ligue 2 ekibi Bastia'dan transfer ettiği genç yıldız Christ Inao Oulai, Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla kısa sürede adından söz ettirdi.

Zokora’dan Trabzonspor’un genç yıldızına övgü: Altın Top bile kazanabilirZokora’dan Trabzonspor’un genç yıldızına övgü: Altın Top bile kazanabilirSpor

Avrupa'nın dev kulüplerinin yakından takip ettiği 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu transfer konusunda açıklamalarda bulunarak gönlündeki takımı itiraf etti.

Trabzonspor'da Oulai transfer isteğini açıkladı: Dünya devine göz kırptı - Resim : 2

OULAI: 'PSG'DE OYNAMAYI HAYAL EDİYORUM'

Bideew Sports'a konuşan Oulai, ""Bazı insanlar bunu garip buluyor ama ben Ligue 1'i seviyorum. Premier Lig'e ilgi duymuyorum. Ligue 1'i seviyorum." dedi ve favori takımının PSG olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Bugün beni hayal kurmaya iten kulüp hangisi? PSG. Onları seviyorum. Bu yeni PSG gerçekten çok iyi oynuyor."

Ayrıca Bastia'da oynadığı dönemde kimsenin kendisiyle ilgilenmemesini tuhaf bulduğunu belirten Oulai, "Nasıl oldu bilmiyorum ama kimse beni orada aramadı..." diye konuştu.

Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai Afrika Kupası'na da damga vurduTrabzonspor'un genç yıldızı Oulai Afrika Kupası'na da damga vurduSpor