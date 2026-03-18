Trendyol Süper Lig’in 27. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavili ekip, Zubkov’un asistinde Augusto’nun 60. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
OULAI GALATASARAY DERBİSİNDE YOK
Öte yandan Trabzonspor'da genç yıldız Oulai maçın 77. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Fildişi Sahilli futbolcu, maçın 84. dakikasında yerini Bouchouri'ye bıraktı.
19 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde önümüzdeki hafta (5 Nisan Pazar) oynanacak Galatasaray derbisinde oynayamayacak.