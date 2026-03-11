Dün geçirdiği kalp krizi sonrası 56 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri idari binasında tören düzenlendi. Törene Kaynak’ın ailesi, eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor eski Başkanı Faruk Özak, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Fatih Tekke ve teknik ekip, futbolcular, siyasetçiler, spor camiasından isimler ve vatandaşlar katıldı.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas törende yaptığı konuşmada, "Kulübümüz çok değerli bir ismini kaybetti. Orhan Kaynak, Trabzonspor ruhunu ve sevgisini taşıyan bir isimdi. Attığı goller ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla camiamızda iz bıraktı. ‘Küçük Orhan’ olarak bilinen Kaynak, bilgi ve tecrübesini oyuncularımıza aktarmaya devam etti. Trabzonspor’a bağlılığı ve karakteri ile her zaman örnek bir isim oldu. İyi bir insanı ve dostu kaybettik. Onun verdiği emek camiamızda yaşamaya devam edecek. Camiamıza sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.