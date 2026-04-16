Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında evinde Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Paul Onuachu bugün gerçekleştirilen antrenmana katıldı.

ONUACHU'NUN GERİ DÖNÜŞÜ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Alanyaspor deplasmanında kadroda yer almayan Süper Lig'de gol krallığını elinde bulunduran Nijeryalı yıldızın geri dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü.

MUCI DE ANTRENMANDA KATILDI

Öte yandan antrenmanda sakatlığını atlatan bir diğer oyuncu Ernest Muçi de yer aldı. Arseniy Batagov'un ise takımdan ayrı bireysel çalıştığı öğrenildi.

TRABZONSPOR FATİH TEKKE YÖNETİMİNDE TAKTİK ÇALIŞTI

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise Başakşehir maçının taktiksel çalışması yapıldı.

BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARI YARIN DEVAM EDECEK

Bordo Mavililer hazırlıklarını yarın aynı saatte yapacağı antrenmanla devam edecek.