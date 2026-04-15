Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
Trabzonspor'da Onuachu bilmecesi çözüldü: Başakşehir maçında oynayacak mı?

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Paul Onuachu, sakatlığı nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında forma giyememişti. Başakşehir maçına hazırlanan bordo-mavili ekipte Nijeryalı futbolcunun durumu netlik kazandı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Başakşehir’i ağırlayacak Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Karadeniz temsilcisi, evinde kazanarak puan kaybını telafi etmeyi hedefliyor.

Alanyaspor maçında sakatlığı sebebiyle görev alamayan Onuachu’nun sol uyluk ön üst kas grubunda zorlanma tespit edildiği kulüp tarafından açıklanmıştı.

Sabah gazetesinin haberine göre yapılan MR incelemesinde ciddi bir soruna rastlanmayan oyuncunun Başakşehir karşısında sahaya çıkma ihtimali yükseldi.

Teknik heyetin sağlık ekibiyle temas halinde olduğu ve oyuncunun maça yetiştirilmesi için sürecin hızlandırıldığı aktarıldı.

Nijeryalı futbolcunun antrenmanlarda deneme çalışmalarına başladığı ve durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Bu sezon 28 maçta görev alan Onuachu, 24 gol ve 2 asist üretti.

30 yaşındaki forvet, Süper Lig’de 22 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

