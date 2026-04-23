Trabzonspor'da Onana'dan tarihi performans: Sadece bir isim geçebildi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Trabzonspor Samsunspor'a konuk oldu.
Nefes kesen Karadeniz derbisinde Samsunspor 68'inci dakikada N'Diaye'nin kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.
Maçın önemli bir bölümünü eksik oynayan Samsunspor buna rağmen Trabzonspor'a karşı savunmada kuş uçurtmadı.
90 dakikası golsüz eşitlikle biten mücadelenin uzatmalarında da gol sesi çıkmadı.
Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu kaleci Andre Onana Samsunspor'a karşı 120 dakika kalesini gole kapattıktan sonra penaltılarda da devleşti.
Samsunspor'un üst üste üç penaltısını kurtaran Onana Trabzonspor'un kaçırdığı atışlar sonrası takımı ayakta tutan isim oldu.
Onana'yı penaltı atışlarında sadece Samsunspor'da topun başına gelen dördüncü isim olan Tomasson geçebildi.
Son penaltıyı Ernest Muçi'nin ağlara göndermesiyle birlikte yarı finale yükselen Trabzonspor'da tüm takım Onana'nın üzerine koştu.
Maç sonu büyük sevinç yaşayan Trabzonsporlu futbbolcular kadar Samsunsporlu oyuncular da Onana'yı bu performansından dolayı tebrik ederek centilmence bir tutum sergiledi.
Çeyrek final mücadelesine damgasını vuran Onana uzun süre hafızalardan silinmeyecek tarihi performansının ardından deplasman tribününü dolduran Trabzonspor taraftarlarına galibiyet üçlüsü çektirdi.
Maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Onana duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Öncelikle iki tarafın da kazanabileceği bir maç oldu. Rakibimiz 10 kişiyle bile iyi mücadele etmeye çalıştı ama asıl tebriği hak eden takım arkadaşlarım. Onlar da iyi mücadele gösterdiler."
"Çok mutluyuz kazandığımız ve yarı finale çıktığımız için. Bizim adımıza iyi bir maç oldu ve mücadeleyi hiç bırakmadık. Bu mücadele de bizi mutlu ediyor."
"Ben hazır doğmuş birisiyim. Her zaman hazırım, hazır olmaya çalışıyorum. Beni asıl mutlu eden, takımın kazanması. Önümüzde 3 hafta var ve kolay olmayacak. Takım adına çok mutluyum. Bu 3 haftayı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz."