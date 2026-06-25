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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Trabzonspor, kaleci transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

A Spor'un haberine göre bordo-mavililer, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın bonservisini almak için görüşmelerde sona geldi.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Geçtiğimiz sezon öncesinde Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrası Manchester United'dan kiralanan Onana'nın performansından memnun kalan Trabzonspor yönetimi, deneyimli kalecinin bonservisini alma kararı verdi.

Haberde, taraflar arasında son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

KUPADA ÖNEMLİ ROL OYNADI

Sezon içinde zaman zaman performansında iniş çıkışlar yaşayan Andre Onana, özellikle sezonun son bölümünde yükselen form grafiğiyle dikkat çekti. Kamerunlu file bekçisi, Trabzonspor'un Türkiye Kupası zaferinde sergilediği performansla önemli pay sahibi olmuştu.