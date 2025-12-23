Sezon başında Rennes'den 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ve 2030 yılına kadar sözleşme imzalanan 25 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe Trabzonspor'da gözden çıkarıldı.

Süper Lig’de forma giydiği 16 maçta skor katkısı üretemeyen Olaigbe büyük hayal kırıklığı yarattı.

BELÇİKA’DAN İKİ DEV TALİP

Trabzonspor'un satış listesine koyduğu Olaigbe için Süper Lig'den kulüplerin yanı sıra Belçika’dan Club Brugge ve Anderlecht’in devreye girdiği ve transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Trabzonspor yönetimi, Olaigbe’yi kendi ödediği rakamın altında bir bedelle göndermeye sıcak bakmıyor.

Bu nedenle Bordo-Mavililer Olaigbe'ye olan ilgiden faydalanarak bonservis beklentisini 5 milyon euro olarak belirledi.