Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor'da haftalar sonra kadroya geri dönen Mustafa Eskihellaç cezalı duruma düştü.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan ve sezonun ikinci yarısının ilk maçında 11'deki yerine geri dönen başarılı oyuncu, Savic'in yokluğunda sahaya kaptanlık pazu bandını takarak çıktı. Ancak maçın 74'üncü dakikasında sarı kart gören Mustafa Eskihellaç, cezalı duruma düştü.

Milli oyuncu, haftaya Trabzonspor'un sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.