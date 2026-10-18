Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın sakatlığı planları değiştirdi.
A Spor'un haberine göre, arka adalesinde sorun oluşan Mustafa Eskihellaç'ın sağlık heyeti tarafından son antrenmana çıkması uygun görülmedi.
DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK
29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer alması beklenmiyor. Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda Sidny Lopes Cabral'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Mustafa Eskihellaç, bu sezon Trabzonspor formasıyla 9 maçta 663 dakika süre alırken, takımına 2 asistlik katkı sağladı.