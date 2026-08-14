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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu.

Bordo-mavili ekipte yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden Muhammed Salah, teknik heyetin belirlediği kafilede yer aldı. Mısırlı yıldızın sezonun ilk maçında forma giyip giymeyeceği ise teknik direktörün vereceği karara bağlı olacak.

MUÇİ KADRODA YOK

Trabzonspor'da Ernest Muçi ise yaşadığı sakatlık nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi. Hücum hattındaki önemli eksiğe rağmen bordo-mavililer, sezonun ilk haftasına galibiyet hedefiyle çıkacak.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydın, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Muhammed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Rene Mitongo.

İLK MAÇ KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.