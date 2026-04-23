Trabzonspor’da Arseniy Batagov’dan kötü haber geldi.

Süper Lig’de 9 Mart’ta Kayserispor ile oynanan maçtan bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen genç stoperin sezonu kapattığı belirtildi.

A Spor’da yer alan habere göre Batagov’un sakatlığı nedeniyle ameliyat olma ihtimali gündemde.

Kulüpten daha önce yapılan açıklamada, oyuncunun sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinde yaygın kemik ödemi tespit edildiği bildirilmişti.

SEZON KARNESİ

Rizespor, Eyüpspor, Galatasaray, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarını kaçıran Batagov, bu sezon 30 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.