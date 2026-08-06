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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor'un dünya yıldızı Mohamed Salah için düzenlediği imza töreni, Papara Stadyumu'nda binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bordo-mavili taraftarlar saatler öncesinden tribünleri doldururken, meşaleler yakıldı, tezahüratlar yapıldı ve horonlar oynandı. Coşkulu atmosferde Salah, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte sahaya çıkarak taraftarı selamladı.

BAŞKAN DOĞAN'DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

İmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftarların yoğun ilgisine teşekkür etti.

Doğan, "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Teker teker hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için." ifadelerini kullandı.

SALAH: BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRÜYORUM

Konuşmasına Türkçe "Merhaba" diyerek başlayan Mohamed Salah, Trabzon'da gördüğü karşılamanın kariyerinde yaşadığı en özel anlardan biri olduğunu söyledi.

Mısırlı yıldız, "Keşke Türkçe konuşabilseydim ama konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim; böylesini ilk defa görüyorum. Dün ve bugün inanılmaz sevgi gösterdiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum. Kazanmak için buradayım. Antrenmanlar ve maçlar için sabırsızlanıyorum." dedi.

HEDEF KUPALAR

Trabzonspor'un en ses getiren transferlerinden biri olarak gösterilen Mohamed Salah, bordo-mavili formayla yeni sezon öncesi ilk kez taraftarın karşısına çıktı.