Trabzonspor 2026-2027 sezonunu kombinelerinin satışa sunulduğunu açıkladı.

Kombine satışlarının ilk etabında mevcut kombine sahiplerine öncelik hakkı tanınacak. Ardından genel satış dönemine geçilecek.

ÖNCELİKLİ SATIŞ 24 NİSAN’DA BAŞLIYOR

24 Nisan Cuma günü saat 15.00’te başlayacak kombine satışlarında, ilk 5 gün boyunca 2025-2026 sezonu kombine sahibi taraftarlar öncelikli olarak yerlerini yenileyebilecek. Eski kombine sahiplerine tanınan bu hak, 28 Nisan Salı günü saat 18.00’de sona erecek.

GENEL SATIŞ 29 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ

Öncelikli satış döneminin tamamlanmasının ardından genel satış süreci başlayacak. Kombine almak isteyen tüm taraftarlar için satışlar 29 Nisan Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla açılacak.

TRABZONSPOR'UN 2026-2027 KOMBİNE FİYATLARI

Açıklanan yeni sezon fiyat listesi şu şekilde:

VIP Platinum B Blok: 275.000 TL

VIP Platinum A-C Blok: 225.000 TL

VIP Gold: 175.000 TL

VIP Silver: 125.000 TL

Batı Alt / Üst: 40.000 TL

Doğu Alt / Üst: 35.000 TL

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: 30.000 TL

Güney / Kuzey Kale Arkası: 15.000 TL

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN AÇIKLAMA: 'YENİ SEZONUNUN HİKAYESİNİ BİRLİKTE YAZALIM'

"2026-2027 sezonu kombine satışları hakkında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bordo mavili camiaya seslenerek destek çağrısı yaptı.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Büyük Trabzonspor Ailesi,

2026-2027 sezonu kombine satışlarımız başlıyor.

Bugün sizleri yalnızca bir kombine almaya değil; yeniden inşa ettiğimiz büyük yürüyüşün bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Geride bıraktığımız süreçte hep birlikte çok önemli bir irade ortaya koyduk.

Ezber bozduk!

Emeğimizle mücadele verip, aklımızla hareket ettik.

Dün toprağa ektiğimiz umutların, fedakarlığın ve mücadelenin karşılığını şimdi daha büyük hedeflerle alma vakti.

Yeni sezon öncesinde yönetim olarak transfer çalışmalarına erkenden başladık. Kadro planlamamızı bugünden yapıyor, Trabzonspor’u her kulvarda daha güçlü hale getirecek adımları kararlılıkla ve dikkatlice atıyoruz.

Amacımız; hem ligde hem Avrupa’da yarışan, mücadele eden, başarı kazanan Trabzonspor inşa etmektir.

Ancak herkes çok iyi bilmelidir ki bu yol yalnız yürünecek bir yol değildir.

Bu büyük hedeflere ulaşmak için camiamızın desteğine, taraftarımızın inancına ve özellikle de kulübümüze sağlayacağı maddi katkıya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

Erkenden satışa sunduğumuz kombineler, yalnızca tribündeki yerinizi değil; yeni sezonda kurulacak güçlü kadroya vereceğiniz desteği de ifade edecektir.

Avrupa’da armamızı gururla temsil ederken, ligde zirve mücadelesi verirken, arkamızda yine o sarsılmaz gücü görmek, hissetmek istiyoruz.

Çünkü bu kulübün en büyük sermayesi inananlarıdır. Bu kulübün en büyük gücü, hangi şart olursa olsun vazgeçmeyen taraftarıdır.

Şimdi bir kez daha omuz omuza verme zamanıdır.

Hocamızla, oyuncularımızla, yönetimimizle ve büyük taraftarımızla birlikte yeni bir yolculuğa çıkıyoruz.

Gelin, yeni sezonun hikayesini hep birlikte yazalım.

Bu yol, Trabzonspor’un yoludur."