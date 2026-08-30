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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Amedspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da zorlu maçın hazırlıkları tamamlandı.

Bordo mavili ekibin kamp kadrosu belli olurken taraftarları hem sevindiren hem de üzen iki gelişme yaşandı.

FABINHO İLK KEZ KADRODA

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Amedspor maçının kamp kadrosunda yeni transfer Fabinho da yer aldı. Brezilyalı yıldız Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo mavili formayla ilk maçına Amedspor karşısında çıkabilir.

RUSLAN MALINOVSKYI SAKATLANDI

Öte yandan Trabzonspor'un sezon başından itibaren en sorunlu bölgesi olarak kabul edilen orta sahasında bir sakatlık gelişmesi daha yaşandı.

Trabzonspor, Ukraynalı yıldız Ruslan Malinovskyi'nin sakatlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ruslan Malinovskyi’nin darbeye bağlı olarak sol diz iç kısmında oluşan ağrı nedeniyle yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, diz iç kısmında yaygın yumuşak doku ve kemik ödemi saptanmış olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU

Trabzonspor'un Amedspor maçı kamp kadrosu şu şekilde: