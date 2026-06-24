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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kaleci transferi için yoğun mesai harcıyor.

Bordo-mavili yönetimin öncelikli hedefinin Andre Onana olduğu belirtilirken, transferde olası bir olumsuzluğa karşı alternatif plan da hazırlandı.

ÖNCELİK ONANA

Trabzonspor'un, Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın kararını kamp döneminin sonuna kadar netleştirmesini istediği öğrenildi.

Yönetim, deneyimli file bekçisinden gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek.

ALTERNATİF İSİM JOSE SA

Onana transferinin gerçekleşmemesi ihtimalini değerlendiren bordo-mavililer, B planını da devreye soktu.

Trabzonspor'un, Premier Lig'e veda eden Wolverhampton'ın tecrübeli kalecisi Jose Sa için görüşmelere başladığı belirtildi.

KALEDE GÜÇLÜ REKABET HEDEFİ

Yeni sezonda kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililerin, transfer sürecini kısa süre içerisinde netleştirmesi bekleniyor.