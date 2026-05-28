İtalya Serie A'da sezonu son sırada tamamlayarak küme düşen Pisa'da forma giyen 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu İsak Vural için Trabzonspor'un harekete geçebileceği belirtiliyor.

Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre; İsak Vural Trabzonspor'da gündeme geldi. Transferin Fatih Tekke'nin kararına göre şekilleneceği belirtildi.

Bu sezon Pisa formasıyla 16 maça çıkan İsak Vural 1 asistle oynadı. İtalyan kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsak Vural'ın piyasa değeri 5 milyon Euro.