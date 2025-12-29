Trabzonspor'da ara transfer döneminin ilk yolcusu belli oldu.

Bir süredir performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Arif Boşluk, Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

Bordo Mavililer, yeşil beyazlı ekipten gelen teklifi kabul etti ve 22 yaşındaki sol bek imza için Konya'ya gitti.

Arif Boşluk'un Konyaspor ile 3,5 yıllık anlaşma sağladığı öğrenilirken Trabzonspor'un bu transferden cüzi bir bonservis ücretini de kasasına koyacağı gelen bilgiler arasında.

Transferin gün içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.