Son iki sezonda finale kadar çıkmasına rağmen önce Beşiktaş’a ardından Galatasaray’a mağlup olan bordo-mavililer, üst üste üçüncü kez final bileti alarak bu sezon kupayı kazanmayı amaçlıyor.

Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynadığı 17 finalin 9’unda mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer son şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda Corendon Alanyaspor’u finalde 2-0 mağlup ederek elde etmişti. Trabzonspor, beş sezon sonra yeniden kupayı kazanıp 10. kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

Trabzonspor daha önce Beşiktaş ve Gençlerbirliği’ni ikişer kez, Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor’u ise birer kez finalde mağlup ederek kupaya uzandı.

Bordo-mavili ekip, ilk Türkiye Kupası zaferini 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında elde etti. Daha sonra Adana Demirspor, Bursaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Alanyaspor finallerini kazanarak toplam dokuz şampiyonluk yaşadı.

Trabzonspor, başkent temsilcisini elemesi halinde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ikinci sezonunda da finale çıkacak. Teknik adamlık kariyerindeki ilk Trabzonspor deneyimini yaşayan Tekke, göreve gelişinin ardından ilk kupasını kazanmak istiyor.

Karadeniz ekibi, finale yükselmesi durumunda kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez Türkiye Kupası finali oynayacak.

Trabzonspor’un finale kalması halinde rakibi TÜMOSAN Konyaspor olacak. İki ekip Türkiye Kupası finalinde ilk kez karşı karşıya gelecek.