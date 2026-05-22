Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek 10. kez kupayı müzesine götürdü.

Son iki sezonda finalde Beşiktaş ve Galatasaray’a kaybeden bordo-mavililer, bu kez rakibini geçerek 5 sezonluk kupa hasretine son verdi.

10. TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ

Karadeniz ekibi, 18. finalinde 10. şampiyonluğunu elde etti. Trabzonspor daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği gibi takımları finalde mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

FATİH TEKKE İLE İLK KUPA

Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor’un başında çıktığı ikinci finalde ilk kupasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

ERTUĞRUL DOĞAN DÖNEMİNDE İLK KUPA

Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde de Trabzonspor ilk kupa sevincini yaşadı.

KONYASPOR KARŞISINDA İLK FİNAL

İki ekip ilk kez finalde karşılaşırken, sezon içinde oynanan lig maçlarında her iki takım da birbirine karşı birer galibiyet almıştı.