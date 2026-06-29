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Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor'un yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı genç oyunculardan Thierry Karadeniz, teknik heyetin yakından takip ettiği isimlerin başında geliyor.

Bordo-mavililerin Köln altyapısından transfer ettiği 17 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarındaki performansıyla dikkat çekmişti.

HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE GÖREV YAPABİLİYOR

Asıl mevkisi sol kanat olan Thierry Karadeniz, hücum hattında santrfor olarak da görev yapabiliyor.

Genç futbolcu aynı zamanda Türkiye U18 Milli Takımı'nın formasını giyiyor.

YENİ SEZON ÖNCESİ MERAK KONUSU

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Thierry Karadeniz'in teknik direktörün planlamasında nasıl bir rol üstleneceği merak ediliyor.

Genç oyuncunun kamp performansıyla A takımda daha fazla süre bulması bekleniyor.