Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. haftasında Fethiyespor'u ağırlayan Trabzonspor'da genç kaleci Ahmet Doğan Yıldırım ilk kez forma giyecek.
AHMET DOĞAN YILDIRIM İLK PROFESYONEL MAÇINA ÇIKIYOR
Geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'nde Trabzonspor U19 Takımı'nın kalesinde yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren 19 yaşındaki file bekçisi, bordo mavili formayla kariyerinin ilk profesyonel maçına çıkmaya hazırlanıyor.
UMUT NAYİR İLK KEZ 11'DE
Trabzonspor'da öte yandan yeni transfer Umut Nayir ilk kez 11'de sahada olacak. Konyaspor'dan transfer edilen tecrübeli santrfor geçtiğimiz hafta sonu ligde oynanan Antalyaspor maçında oyuna ikinci yarıda dahil olmuştu.