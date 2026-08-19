Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın karşılaşacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-Mavililerde kritik mücadele öncesinde sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin takımla antrenmana katılması sevindiren gelişme oldu.
TRABZONSPOR SON ANTRENMANINI YAPTI
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de gerçekleştirilen antrenmanla Ferencvaros maçının hazırlıklarını noktaladı.
Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.
MUÇİ'DEN SEVİNDİREN HABER
Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Ernest Muçi, Ferencvaros karşılaşması öncesindeki son antrenmana katıldı.