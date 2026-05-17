Süper Lig’in son haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği’ne 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Felipe Augusto açıklamalarda bulundu.

“KAZANMAK İSTERDİK AMA OLMADI”

Mücadeleyi değerlendiren Augusto, “Konuşmak zor, bu tarz maçlardan sonra kelime bulmak kolay değil. Kazanmak isterdik ama olmadı. Geride bırakacağız ve odaklanacağımız tek şey kupa finali olacak.” dedi.

“KUPAYI KAZANIRSAK İNANILMAZ BİR SEZON OLACAK”

Brezilyalı futbolcu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kendi adıma çok mutluyum, iyi bir sezon geçirdim. Trabzonspor bana fırsat verdiği için teşekkür ediyorum. Bana inandılar, güvendiler. Sadece goller değil, yarattığım fırsatlar ve her şey için takım arkadaşlarıma müteşekkirim. Kupayı kazanırsak inanılmaz bir sezon olacak.”