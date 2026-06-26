Kaynak: Diğer

Kadrosuna son olarak Metehan Mimaroğlu'nu katan Trabzonspor hareketli günler yaşıyor.

Visca ve Nwakaeme’nin ardından geçen sezon transfer edilen Felipe Augusto, takıma önemli bir bonservis geliri kazandırarak ayrılıyor.

ZENİT’LE ANLAŞMA SAĞLANDI

HT Spor’un haberine göre Trabzonspor, Felipe Augusto transferi için Zenit ile anlaşmaya vardı. Rus ekibinin oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, sözleşmede ayrıca 5 milyon euroya kadar bonus maddesinin bulunduğu belirtildi.

BİR SEZONDA 15 GOL

Trabzonspor’un Cercle Brugge’den 5 milyon euroya kadrosuna kattığı Felipe Augusto, bordo-mavili formayla çıktığı sezonda 40 maçta 15 gol atarken Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı.