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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor’da sıcak bir gelişme yaşandı.

Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan Ferencvaros maçı sonrası istifa eden ancak yönetim tarafından istifası kabul edilmeyen Tekke’nin, bu kez ayrılık talebini kendisinin ilettiği öğrenildi.

AYRILIK TALEBİNİ KENDİSİ İLETTİ

A Spor'un haberine göre, Fatih Tekke ayrılmak istediğini Trabzonspor yönetimine bildirdi.

Bordo-mavili yönetim de deneyimli teknik adamın bu talebini kabul etti.

Bu gelişmeyle birlikte Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi sona erdi.

AMEDSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI KARAR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Amedspor’a 2-1 mağlup olmuştu.

Bu sonuç, bordo-mavili camiada büyük hayal kırıklığı yaratırken, maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke’nin geleceği yeniden tartışma konusu olmuştu.

“SORUMLUSU BENİM”

Fatih Tekke, Amedspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada sorumluluğu üzerine almıştı.

Tekke, maç sonu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Üzücü bir akşam yine. Skordan bağımsız, oyunu hiç elimizde tutamadık. Çok daha farklı reaksiyon bekliyorduk ama sorumlusu benim.”

GEÇEN HAFTA İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Fatih Tekke, geçtiğimiz hafta Ferencvaros maçının ardından da istifasını sunmuştu.

Ancak Trabzonspor yönetimi o dönemde Tekke’nin istifasını kabul etmemiş ve yola devam kararı almıştı.

Amedspor yenilgisinin ardından yaşanan son gelişmeyle birlikte bordo-mavililerde yeni teknik direktör süreci resmen başlamış oldu.