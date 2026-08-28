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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros’a elenen Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin istifa kararı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Avrupa Ligi’ne veda eden ve yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek bordo-mavili ekipte Fatih Tekke, maçın ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

“ŞU AN İTİBARIYLA İSTİFA EDİYORUM”

Ferencvaros karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, kararından kulüpte kimsenin haberi olmadığını belirterek istifa ettiğini duyurmuştu.

Tekke, “18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun” ifadelerini kullanmıştı.

TRABZONSPOR İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Trabzonspor Kulübü ise gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla Fatih Tekke’nin istifasının kabul edilmediğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır” denildi.

TESİSLERE GİDİP İDMANA ÇIKTI

HT Spor'un haberine göre yaşanan sürecin ardından Trabzonspor yönetiminin Fatih Tekke’yi görevde kalması için ikna ettiği belirtildi.

Hasan Tüncel’in haberine göre genç teknik adam, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne giderek takımın başında antrenmana çıktı.

Bu gelişmeyle birlikte Fatih Tekke’nin Trabzonspor’daki görevine devam edeceği netleşti.