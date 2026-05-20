Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynanacak maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuk olan Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘FATİH TEKKE DESTEĞİN DAHA FAZLASINI HAK EDİYORDU’

“Sayın hocamız Trabzonspor efsanesidir. İlk geldiği günden beri söylüyorum. Sayın Fatih Tekke için şampiyonluğa oynayan bir takımdaki ilk yılı. Benim başkanlığımın ilk yılımdaki hareketlerimle üçüncü yılımdaki hareketlerimin bir olmayacağı gibi hocamız için de aynı ben öyle görmesem de. Çok çalışıyorlar. Benim bugüne kadar gördüğüm, futbola bu kadar emek veren biriyle çalışıyorum. Ciddi mesaisini buraya veriyor. Fatih Tekke desteğin daha fazlasını hak ediyordu. Bunu net söyleyeyim. Bu kadar genç oyuncuyla kimse kolay kolay yola çıkmaz.”

‘7-8 OYUNCUMUZA ÖNEMLİ TEKLİFLER VAR’

“Scout olarak Avrupa'da bile %50 başarılı sayılıyor. Biz bu oranın daha üzerindeyiz. Yaptığımız transferlerle çok eleştirildik ama şimdi 7-8 oyuncumuza önemli teklifler var. Trabzonspor tarihinin en çok para harcandığı sene. Bilinmeyen oyunculara 5-6 milyon euro verdik ama şimdi harcadığımız parayı bir oyuncudan geri alacağız. Bunu da açık söyleyeyim."

‘TRABZONSPOR MARS’TA BİLE OYNAR’

“Trabzonspor Mars’ta bile oynar. ‘Bize her yer Trabzon’un bir anlamı var. Sadece adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Bence değişmesinin sebepleri vardı. Konyaspor Giresun’da oynamak istemezdi herhalde. Ben kimseyi suçlamıyorum. Onlar da daha önce açıklandı diyorlar. Trabzonspor her yerde tribünü doldurur ama biz taraftarlarımıza haksızlık yapılmasına isyan etti. Ekonomik şartlar zor. Ulaşım sıkıntıları var. Antalyaspor da küme düştü. Orada bir üzüntü varken eğlence olması da bana doğru gelmiyor.”

‘FİNALDE REKOR PRİM AÇIKLAYACAĞIM’

“Final primi konusunda gerekeni fazlasıyla yapacağım. Bunu maç sonu açıklayacağım ama rekor olacak.”