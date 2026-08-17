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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkmaya hazırlanan Trabzonspor'da Batista Mendy ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Tim Jabol-Folcarelli'nin sakatlığı nedeniyle orta sahaya takviye arayışına giren bordo-mavililerde, daha önce ayrılık kararı alınan Mendy'nin yeniden kadroda değerlendirilmesi gündeme geldi. Ancak oyuncunun isteksiz tavırları nedeniyle bu düşünceden vazgeçildiği iddia edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN SATIŞ TALİMATI

Habere göre kariyerine Trabzonspor dışında devam etmek isteyen Batista Mendy için Başkan Ertuğrul Doğan'ın "satılsın" talimatı verdiği öne sürüldü.

Yönetimin, Fransız futbolcunun transferinden yaklaşık 5 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

AYRILIĞIN ARDINDAN TRANSFER YAPILACAK

Trabzonspor yönetiminin, Mendy'nin ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından orta saha bölgesine yeni bir takviye yapmak için harekete geçeceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Mendy, La Liga'da 27 maçta forma giydi.

ÜÇ KULÜBÜN RADARINDA

Batista Mendy'nin adı daha önce Werder Bremen, Getafe ve Espanyol ile anılmıştı.

Haziran 2027'ye kadar Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan Fransız ön libero, bordo-mavili formayla çıktığı 83 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.