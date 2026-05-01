Yeniçağ Gazetesi
01 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Trabzonspor'da Ernest Muçi seferberliği: Peş peşe iki hamle yapılacak

Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci sırayı hedeflerken yeni sezon kadro planlamasını da hızlandırdı. Bordo-mavililer, Beşiktaş’tan kiralanan ve performansıyla öne çıkan Ernest Muçi’nin bonservisini almak için harekete geçti.

Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Trendyol Süper Lig’de sezonu Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Trabzonspor, gelecek sezonun kadro yapılanmasına da odaklandı.

1 10
Bordo-mavili yönetim, sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ernest Muçi’nin bonservisini kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

2 10
OPSİYON İÇİN SON 9 GÜN

Trabzonspor’un, Arnavut yıldızın bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş ile yaptığı anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunun süresi dolmak üzere.

3 10
Sözleşmedeki 8.5 milyon Euro’luk opsiyon maddesinin geçerliliği 10 Mayıs Pazar günü sona erecek. Karadeniz ekibi, bu kısa süre içerisinde transferi noktalamak için stratejisini belirledi.

4 10
ERTUĞRUL DOĞAN’DAN "PAZARLIK" TALİMATI

Başkan Ertuğrul Doğan’ın, "Hocamız Muçi kalsın derse kulüp gereğini yapar" açıklamasının ardından yönetim harekete geçti.

5 10
Trabzonspor, Beşiktaş ile masaya oturarak 8.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini daha makul bir seviyeye çekmek için pazarlık yapacak. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile orta yolu bularak mali şartları kulüp menfaatlerine uygun hale getirmeyi planlıyor.

6 10
HEM BEŞİKTAŞ'LA HEM MUÇİ'YLE GÖRÜŞÜLECEK

Yönetim, sadece kulüpler arası görüşmelerle yetinmeyecek. Aynı zamanda 25 yaşındaki futbolcuyla da bir araya gelerek gelecek sezon beklentileri ve maddi şartlar üzerine bir görüşme gerçekleştirecek.

7 10
Hem Beşiktaş ile bonservis pazarlığında hem de oyuncuyla maaş konusunda ortak zemine varılması halinde, Muçi ile yola devam edilecek.

8 10
SEZONA DAMGA VURAN İSTATİSTİKLER

Bu sezon bordo-mavili forma altında adeta devleşen Ernest Muçi, Trabzonspor’u birçok maçta sırtlayan isim oldu.

9 10
İşte yıldız oyuncunun bu sezonki karnesi:

Maç Sayısı: 31 Karşılaşma
Süre: 2 bin 108 dakika
Skor Katkısı: 13 Gol ve 8 Asist
Piyasa Değeri: 11 Milyon Euro (Transfermarkt verilerine göre)

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro