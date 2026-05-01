Trendyol Süper Lig’de sezonu Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Trabzonspor, gelecek sezonun kadro yapılanmasına da odaklandı.
Trabzonspor’da Ernest Muçi seferberliği: Peş peşe iki hamle yapılacak
Trabzonspor, Süper Lig'de ikinci sırayı hedeflerken yeni sezon kadro planlamasını da hızlandırdı. Bordo-mavililer, Beşiktaş'tan kiralanan ve performansıyla öne çıkan Ernest Muçi'nin bonservisini almak için harekete geçti.
Bordo-mavili yönetim, sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Ernest Muçi’nin bonservisini kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
OPSİYON İÇİN SON 9 GÜN
Trabzonspor’un, Arnavut yıldızın bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş ile yaptığı anlaşmada yer alan satın alma opsiyonunun süresi dolmak üzere.
Sözleşmedeki 8.5 milyon Euro’luk opsiyon maddesinin geçerliliği 10 Mayıs Pazar günü sona erecek. Karadeniz ekibi, bu kısa süre içerisinde transferi noktalamak için stratejisini belirledi.
ERTUĞRUL DOĞAN’DAN "PAZARLIK" TALİMATI
Başkan Ertuğrul Doğan’ın, "Hocamız Muçi kalsın derse kulüp gereğini yapar" açıklamasının ardından yönetim harekete geçti.
Trabzonspor, Beşiktaş ile masaya oturarak 8.5 milyon Euro’luk bonservis bedelini daha makul bir seviyeye çekmek için pazarlık yapacak. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile orta yolu bularak mali şartları kulüp menfaatlerine uygun hale getirmeyi planlıyor.
HEM BEŞİKTAŞ'LA HEM MUÇİ'YLE GÖRÜŞÜLECEK
Yönetim, sadece kulüpler arası görüşmelerle yetinmeyecek. Aynı zamanda 25 yaşındaki futbolcuyla da bir araya gelerek gelecek sezon beklentileri ve maddi şartlar üzerine bir görüşme gerçekleştirecek.
Hem Beşiktaş ile bonservis pazarlığında hem de oyuncuyla maaş konusunda ortak zemine varılması halinde, Muçi ile yola devam edilecek.
SEZONA DAMGA VURAN İSTATİSTİKLER
Bu sezon bordo-mavili forma altında adeta devleşen Ernest Muçi, Trabzonspor’u birçok maçta sırtlayan isim oldu.
İşte yıldız oyuncunun bu sezonki karnesi:
Maç Sayısı: 31 Karşılaşma
Süre: 2 bin 108 dakika
Skor Katkısı: 13 Gol ve 8 Asist
Piyasa Değeri: 11 Milyon Euro (Transfermarkt verilerine göre)