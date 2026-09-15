Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

SAKATLIKTAN DÖNEN BATAGOV VE FOLCARELLI ATRENMANA KATILDI

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde bugün gerçekleştirilen antrenmanda bordo mavili takımda iki önemli gelişme birden yaşandı.

Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli bugünkü çalışmada yer alarak derbi öncesi geri dönüş sinyalleri verdi.

DERBİ ÖNCESİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Sezon başında iki oyuncunun da yokluğundan olumsuz etkilenen Trabzonspor'da bu gelişme teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü.