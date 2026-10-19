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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov'dan sakatlık haberi geldi. Sağ diz cerrahisinin ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan Batagov, takımla antrenmanlara başlamasının ardından bu kez sol uyluğundan sakatlandı.

ANTRENMANDA AĞRI HİSSETTİ

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Batagov'un antrenman sırasında sol uyluğunun ön kısmında ağrı hissettiğini belirtti.

Yapılan muayene ve MR görüntülemesinde futbolcunun sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildi.

Bordo-mavili kulüp, Batagov'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.