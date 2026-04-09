Galatasaray galibiyetinin ardından gözünü Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça diken Trabzonspor'da üst üste yaşanan gelişmeler yüzleri güldürdü.

BATAGOV'DAN SONRA MUCI DE ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Arseniy Batagov'un ardından Ernest Muçi de çalışmalara başladı.

FATİH TEKKE'NİN SON HAFTALARDA HER OYUNCUYA İHTİYACI OLACAK

Sakatlıkları nedeniyle derbide iki kilit oyuncusundan da mahrum kalan Fatih Tekke'nin puan kaybının telafisinin olmayacağı haftalara girilirken tam kadroyla çalışmalarına devam etmesi büyük önem taşıyor.

ALANYASPOR MAÇI KADROSUNDA YER ALABİLİRLER

Alanyaspor maçında cezası biten Christ Inao Oulai ile birlikte sakatlıkları nedeniyle derbide yer almayan oyunculardan Arseniy Batagov ve Ernest Muçi'nin kadroda olması bekleniyor.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI YARIN TAMAMLAYACAK

Trabzonspor bugünkü taktik çalışmanın ardından yarın son antrenmanını yapıp hazırlıklarını tamamlayacak.