Trabzonspor’da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Bordo-mavili kulüp, Serdar Saatçı’nın Çorum FK’ya transfer olduğunu kamuoyuna duyurdu.
YENİ ADRESİ ÇORUM FK
Genç stoper, kariyerine Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK’da devam edecek. Transferin detaylarına ilişkin ise resmi açıklamada bilgi verilmedi.
TRABZONSPOR’DAN VEDA
Karadeniz ekibi, transferi duyururken Serdar Saatçı’ya kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarı dileklerini iletti.