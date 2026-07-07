Trabzonspor’da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bordo-mavili kulüp, Serdar Saatçı’nın Çorum FK’ya transfer olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Trabzonspor’da ayrılık resmileşti: Genç stoper yeni takımına imza attı - Resim : 1

YENİ ADRESİ ÇORUM FK

Genç stoper, kariyerine Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK’da devam edecek. Transferin detaylarına ilişkin ise resmi açıklamada bilgi verilmedi.

TRABZONSPOR’DAN VEDA

Karadeniz ekibi, transferi duyururken Serdar Saatçı’ya kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarı dileklerini iletti.