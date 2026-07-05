Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
HT Spor'un haberine göre bordo-mavililer, FC Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir ile anlaşmaya vardı.
GÖZLER KULÜPLERDE
Haberde, Trabzonspor yönetiminin Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'a son teklifini yaptığı ve artık kulüpten gelecek cevabı beklediği belirtildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
22 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda FC Midtjylland formasıyla 42 resmi maçta 10 gol ve 12 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.