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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor’da sağ kanat transferi için çalışmalar sürerken, gündemdeki isimlerden Dario Osorio’da büyük bir engel ortaya çıktı.

ALTERNATİF PLAN OSORİO

Bordo-mavililerin sağ kanat transferinde önceliğinin başka bir isim olduğu, bu transferin gerçekleşmemesi halinde Osorio seçeneğinin devreye gireceği ifade edildi. Teknik heyetin 22 yaşındaki oyuncunun hücum gücü ve oyun yapısını beğendiği aktarıldı.

30 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

Fotomaç’ın haberine göre Danimarka ekibi Midtjylland, Şilili futbolcu için yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu rakamın Trabzonspor için oldukça yüksek olduğu ve transferi zorlaştırdığı belirtiliyor.

PAZARLIK İHTİMALİ MASADA

2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Osorio için Trabzonspor yönetiminin farklı formüller üzerinde durduğu ve pazarlık seçeneklerini değerlendirdiği öğrenildi.

TRANSFERDE ZORLU SÜREÇ

Yüksek maliyet nedeniyle transferin şu an için çıkmaza girdiği belirtilirken, bordo-mavililerin süreci nasıl yöneteceği ve alternatif isimlere yönelip yönelmeyeceği merak konusu oldu.