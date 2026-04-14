Sezonun ilk bölümünde TÜMOSAN Konyaspor formasıyla ligde 19 maçın tamamına ilk 11'de başlayan futbolcu 1671 dakika sahada kalıp 8 gol kaydetti.

Sonrasında bordo-mavili ekibe transfer olan Umut Nayir, yeni takımında yeterli süre bulmakta zorlandı ve skor katkısı üretemedi.

Yedek kulübesine çekilen Umut Nayir, son 10 haftalık periyotta yalnızca ikas Eyüpspor maçında ilk 11’de görev aldı ve 45 dakika sahada kaldı.

Trabzonspor formasıyla süre almaya 20. haftadaki Antalyaspor maçıyla başlayan oyuncu 21. haftada Samsunspor karşısında 18 dakika, 22. haftada Fenerbahçe karşılaşmasında 26 dakika, 23. haftada Gaziantep FK mücadelesinde 24 dakika oynadı.

Ligin 24. haftasında Fatih Karagümrük maçında süre almayan Umut, 25. haftada Kayserispor karşısında 14 dakika, 26. haftada Rizespor maçında 15 dakika, 27. haftada Eyüpspor karşısında 45 dakika, 28. haftada Galatasaray maçında 2 dakika ve son olarak Alanyaspor maçında 13 dakika görev yaptı.

Umut Nayir, son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında 22 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Paul Onuachu'nun yokluğunda ilk 11'de tercih edilmedi.

Umut Nayir Trabzonspor'da geçirdiği bu süreçte düzenli forma şansı bulamazken teknik heyetin tercihleri nedeniyle hücum hattında geri planda kaldı ve sezonun kritik bölümünde istikrarlı bir rol üstlenemedi durumda performans beklentisinin altında kaldı süreci tamamladı.