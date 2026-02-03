Trabzonspor'dan Oleksandr Zubkov'un sakatlığıyla ilgili açıklama geldi.

ZUBKOV'UN SAKATLIĞI BELLİ OLDU: KAS YARALANMASI VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Ukraynalı kanat oyuncusunun alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildiği açıklandı.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Bordo mavili kulübten yapılan açıklama şu şekilde:

“Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 20. haftasında oynadığımız Hesapcom Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır”