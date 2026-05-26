Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, düzenlenen törenin ardından kupa müzedeki yerini aldı.

Törende konuşan Genel Sekreter Sami Karaman, başarıda emeği bulunan futbolculara, teknik heyete ve taraftarlara teşekkür ederek, Türkiye Kupası’nı yeniden müzeye kazandırmanın camia adına önemli bir gurur olduğunu belirtti. Karaman, Trabzonspor’un her zaman zirve hedefiyle mücadele ettiğini ifade etti.

Genel Sayman Derviş Köz de sezon boyunca fedakarlık gösteren takım ve teknik ekibi tebrik ederek, taraftar desteğinin başarıdaki önemine dikkat çekti. Köz, kupanın camiaya hayırlı olmasını temenni etti.

Törenin ardından Ziraat Türkiye Kupası, müzedeki diğer kupalarla birlikte sergilenmeye başlandı.