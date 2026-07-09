Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atasoy, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

'HAKEM HATALARINI KONUŞMADIĞIMIZ BİR SEZON OLSUN'

Yeni sezonun tüm kulüpler için hayırlı olmasını dileyen Atasoy, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk temsilcilerine de başarı dileklerini iletti.

Türk futbolunda saha dışı tartışmaların sona ermesini istediklerini belirten Atasoy, "Rekabetin sadece saha içinde kaldığı, hem Trabzonspor hem de tüm kulüpler adına hakem hatalarını hiç konuşmadığımız, tüm tartışmaların sahadaki sportif mücadele üzerinden yaşandığı bir sezon diliyorum. Biz yöneticilere de bu konuda büyük görev düşüyor. Açıklamalarımızda her zaman nezaketi korumamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

'SEYİR ZEVKİ YÜKSEK BİR LİG İSTİYORUZ'

Futbolseverlerin kaliteli karşılaşmaları özlediğini dile getiren Atasoy, "Mücadelenin yüksek olduğu, seyir zevkinin arttığı, bol gollü ve sakatlıksız maçlar izlediğimiz bir sezon olmasını temenni ediyorum. Elbette sezon sonunda da şampiyon olan takımın Trabzonspor olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

'MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK'

Trabzonspor'un son yıllarda önemli bir yapılanma sürecinden geçtiğini söyleyen Atasoy, "Başkanımız Ertuğrul Doğan uzun zamandır bunun sabır isteyen bir süreç olduğunu söylüyordu. Bugün geldiğimiz noktada o yapılanmanın meyvelerini toplamaya başladığımızı düşünüyorum. Camia olarak sezona moral ve motivasyon açısından çok güçlü giriyoruz. Herkesin ortak bir heyecanı ve ortak bir hedefi var." diye konuştu.

'YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN'

Fikstür çekiminde kuraya dokunmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Gözde Atasoy, "Kuraya elim değdiği için kendimi çok şanslı hissediyorum. En büyük temennim, verdiğimiz bu mücadelenin sonunda yolun şampiyonluğa çıkması." ifadelerini kullandı.