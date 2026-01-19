Trabzonspor kış döneminde ikinci transferini de savunma bölgesine yapmaya hazırlanıyor.

TRABZONSPOR STOPER BÖLGESİNDEN SONRA SOL BEKİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Stoper hattını Chibuike Nwaiwu ile güçlendiren Bordo Mavililer şimdi de sol bek pozisyonuna yeni bir transfer yapıyor.

MATHIAS LOVIK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bir süredir bu bölge için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi başta Ligue 1'de Darlin Yongwa ve Jacques Ekomie olmak üzere iki farklı aday üzerinde dursa da gelinen son noktada rotayı İtalya'ya çevirerek Parma'nın 22 yaşındaki Norveçli sol beki Mathias Lovik için prensip anlaşmasına vardı.

PARMA'YA 3 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK

Trabzonspor'un bu transfer için Parma'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği gelen bilgiler arasında.

LOVIK TRABZON'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Mathias Lovik'le de sözleşme şartlarında anlaşma sağlayan Trabzonspor yeni transferini bugün Trabzon'a getiriyor.

İtalya'dan kendisini almaya gelen özel jete binen Lovik Trabzon yolculuğuna başladı.

Trabzonspor taraftarları yeni transferlerine kavuşmak artık geri sayıma geçerken Lovik'in bu akşam saat 20.00 gibi Trabzon'da olması bekleniyor.

Norveçli sol bek, Trabzon'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini bordo mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

PARMA'DA SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Norveç ekibi Molde'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'ya transfer olan Mathias Lovik, İtalyan kulübüyle bu sezon toplamda 12 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.