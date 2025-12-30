Trabzonspor'dan ara transfer döneminde bordo mavili taraftarları heyecanlandıran bir oyuncuyu gündemine aldı.

SCOUT EKİPLERİ İSRAİL'DE YENİ YETENEK KEŞFETTİ

Sezon başında Christ Inao Oulai transferine benzer bir strateji izleyen Trabzonspor, scout ekiplerinin İsrail'de yeni bir yeteneği keşfetmesiyle harekete geçti.

TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Hapoel Petah Tikva takımında forma giyen 20 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Jocelin Ta Bi, teknik heyeti daha önce Oulai sürecinde olduğu gibi etkiledi.

Fatih Tekke'nin onayıyla harekete geçen Trabzonspor yönetimi İsrail kulübüyle görüşmelere başladı.

CELTIN DE İLGİLENİYOR

İskoç devi Celtic'in de yakından ilgilendiği Jocelin Ta Bi için 3 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis rakamının konuşulduğu iddia ediliyor.

TARAFTARLARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Hızı, çalım yeteneği, top tekniği ve dripling becerisiyle ön plana çıkan genç oyuncu, bazı oynadığı maçlardan kesitlerin sosyal medyada paylaşılmasıyla taraftarlar nezninde de büyük beğeni toplad.