Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

Papara Park’ta oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak ve hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde 54 puanla üçüncü sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, Çaykur Rizespor karşısında galibiyetle zirve yarışında avantajını sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililer, son üç haftada deplasmanda Gaziantep FK’yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada Zecorner Kayserispor’u 3-1 mağlup etti. Trabzonspor, art arda dördüncü zaferini hedefliyor.

Sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

İki takım, ligde 47 kez karşılaştı; Trabzonspor 29 galibiyet alırken, Çaykur Rizespor 9 kez kazandı, 9 maçta ise beraberlik yaşandı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 94 gol atarken, Rize ekibi 44 gol kaydetti. Trabzonspor, evinde 23 karşılaşmadan 19 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Sahasında Çaykur Rizespor’a 2023-24 sezonunda 3-2, 2006-07 sezonunda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, en farklı galibiyetlerini ise 2015-16’da 6-0, 2005-06’da deplasmanda 6-1 ile aldı.

Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan maçta Trabzonspor 2-1 kazanmayı başarmıştı.