Süper Lig’in önde gelen takımlarından Trabzonspor, 36 yaşındaki Anthony Nwakaeme ile yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli futbolcuya kulüp içerisinde farklı bir görev verilmesi planlanıyor.

Nijeryalı hücumcu ile sözleşme feshi için görüşmeler yapılacak; ardından takım içindeki yeni görevi netleşecek.

Nwakaeme’nin Trabzonspor öyküsü

Trabzonspor’a 2018 yılında transfer olan Anthony Nwakaeme, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Gösterdiği performansla diğer kulüplerin de radarına giren Nijeryalı yıldız, 2022 yılında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fayha’ya transfer olmuştu.

Tecrübeli oyuncu 2024 yılında Trabzonspor’a yeniden dönerek takıma katkı sağlamaya başladı. Trabzonspor formasıyla toplamda 175 maça çıkan Nwakaeme, 49 gol atarken 45 asist yaptı.