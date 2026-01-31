Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor bugün Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ÇAĞDAŞ ATAN YÖNETİMİNDE HENÜZ LİGDE KAZANAMADI

Ara transfer döneminde dikkat çeken hamlelerde bulunarak kadrosunu güçlendiren Konyaspor buna rağmen henüz Çağdaş Atan yönetiminde galibiyetle tanışamadı.

KONYASPOR İKİ YENİ TRANSFERİN LİSANSLARINI YETİŞTİREMEDİ

Bugün zorlu karşılaşma öncesi Konyaspor'da gözler Trabzonspor'dan transfer edilen Rayyan Baniya ile Kazeem Olaigbe'nin kadroda olup olmayacağına çevrilmişti. Ancak Konyaspor iki oyuncunun da evraklarında yaşanan gecikmeler nedeniyle lisanslarını Beşiktaş maçına yetiştiremedi.

UMUT NAYİR AYAĞININ TOZUYLA TRABZONSPOR'DA İLK MAÇINA ÇIKTI

Öte yandan bu iki oyuncunun transferi karşılığında takas yoluyla Trabzonspor'a katılan Umut Nayir ise dün 1-1 sona eren Antalyaspor maçının ikinci yarısında ilk kez bordo mavili formayı giymişti.

Konyaspor'un Baniya ile Olaigbe transferlerini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.