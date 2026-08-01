Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Katar temsilcisi Al Sadd ile oynanan hazırlık maçının ardından bir gün izin yapan bordo mavililer, yeniden çalışmalara başladı.
YAĞMUR ALTINDA TAKTİK MESAİ
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirilen antrenman yağış altında yapıldı.
Çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştiren futbolcular, ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.
KAMPIN SON SINAVI UDINESE
Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında yarın İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Udinese maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da başlayacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak.