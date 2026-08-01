Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Katar temsilcisi Al Sadd ile oynanan hazırlık maçının ardından bir gün izin yapan bordo mavililer, yeniden çalışmalara başladı.

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YAĞMUR ALTINDA TAKTİK MESAİ

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirilen antrenman yağış altında yapıldı.

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Çalışmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştiren futbolcular, ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

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KAMPIN SON SINAVI UDINESE

Trabzonspor, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında yarın İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Udinese maçı 2 Ağustos Pazar günü TSİ 17.30'da başlayacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak.